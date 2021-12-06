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Общество6 декабря 2021 8:56

За сутки в Омской области ковидом заразились 576 человек

Показатели продолжают оставаться высокими
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости ковидом.

В Омской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости ковидом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области пока сохраняются высокие цифры заражаемости коровавирусом. За сутки по данным Роспотребнадзора, ковидом заболели 576 человек. За все время пандемии в Омской области зафиксировали 118 041 случаев заражения.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Этот показатель после выходных, как всегда, значительно ниже. За все время пандемии справиться с ковидом смогли 94 262 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки от ковида умерли 13 человек. За все время пандемии, по данным медиков, умерли 2 900 человек.