За сутки в Омской области ковидом заразились 576 человек

В Омской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области пока сохраняются высокие цифры заражаемости коровавирусом. За сутки по данным Роспотребнадзора, ковидом заболели 576 человек. За все время пандемии в Омской области зафиксировали 118 041 случаев заражения.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Этот показатель после выходных, как всегда, значительно ниже. За все время пандемии справиться с ковидом смогли 94 262 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки от ковида умерли 13 человек. За все время пандемии, по данным медиков, умерли 2 900 человек.