В Омском ГАУ прошел IX городской онлайн - форум студенческих и молодежных добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня»

В нём приняли участие более 100 человек, из них 20 спикеров из города Омска, Омской области, Екатеринбурга и Москвы.

С приветственным словом к участникам, гостям и спикерам обратились Анастасия Петровна Терпугова, заместитель мэра г. Омска и Матвей Андреевич Масальцев, представитель Ассоциации волонтерских центров г. Москва.

Форум проходил по двум модулям - образовательные практики и волонтерские практики. В первом модуле спикер - Елена Владимировна Дудкова, начальник отдела молодежных программ министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области рассказала участникам об организации участия молодежи в форумных кампаниях как об инструменте поддержки инициатив молодежи. После чего своим опытом участия в форумах поделились студенты разных курсов Омского ГАУ.

Виталий Юрьевич Епанчинцев, руководитель бизнес-инкубатора Омского ГАУ поделился правилами подготовки проектов и анализом ошибок при их составлении.

Второй модуль, волонтерские практики, познакомил участников с социально-профилактическим волонтерством, экологическим волонтерством, волонтерами культуры.

О роли волонтеров-медиков в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции рассказала Ирина Эдуардовна Сихвардт, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", координатор специальных проектов.

Артём Дмитриевич Серебренников, специалист по работе с молодежью БУ Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий", координатор работы выездных бригад Регионального штаба #МыВместе рассказал про работу регионального штаба #МыВместе.

О социальном волонтерстве в Центре развития семьи "Каритас" рассказала Юлия Вениаминовна Кузнецова, руководитель Центра развития семьи "Каритас" в религиозной организации католический центр "Каритас" в Омске.

Екатерина Сергеевна Зимина, начальник отдела по работе со студентами и молодежью БУ г. Омска "ГСЦ" рассказала о ежегодной социально-благотворительной акции "Праздник в каждый дом".

О помощи волонтеров сотрудникам МЧС России рассказал Артём Александрович Бабенко, студент Омского ГАУ, командир Омской местной общественной организации "Народная дружина "Правопорядок", начальник штаба общественного движения Омска "МЧС ВОЛОНТЕР".

Самат Айткалиевич Муканов, магистрант Омского ГАУ, по совместительству региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров экологов "Делай!" рассказал о деятельности волонтеров-экологов Омской области.

Своим опытом работы о музейном волонтерстве в школьном историко-краеведческом музее села Степное Марьяновского района Омской области поделилась Ольга Викторовна Конышева, учитель истории МБОУ "Степнинская СОШ".

О работе волонтеров в филармонии рассказала Юлия Игоревна Ковальчук, выпускница Омского ГАУ, руководитель волонтерского центра "Арфа" (г. Екатеринбург).

Практикой культурного волонтерства в Омском ГАУ вместе со своими студентами поделилась Ольга Анатольевна Ландик, специалист отдела организационно - методического сопровождения воспитательной работы ФГБОУ ВО "Омский ГАУ".

Владислав Адрианович Мунтяну, менеджер по культурно-массовому досугу ФГБУК "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (г. Москва) рассказал о практике волонтерской деятельности музейного комплекса.

С заключительным словом к участникам обратился Константин Викторович Мельников, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска и Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ.