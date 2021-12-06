Омичи смогут без телескопа увидеть самую яркую комету

К Земле приближается самая яркая в этом году комета. Фото: Википедия

К земле приближается самая яркая за 2021 год комета «Леонард». Ее отрыли только 3 января 2021 года. Она движется по гиперболической траектории, а это значит, что увидеть небесное тело на Земле можно будет только один раз. Отличительной особенностью кометы является ее скорость, она летит сквозь космическое пространство со скоростью 70 километров в секунду, по меркам комет это довольно быстро.

Эту комету можно будет наблюдать даже без телескопа в Омской области. Лучшее время для этого часы перед рассветом 7 и 8 декабря. Естественно, увидеть ее в городе будет проблематично, поэтому придется выбраться за его пределы.

- Обещают ясную погоду 7-8 декабря, поедем наблюдать хвост кометы в виде тонкого длинного "шипа". Такого мы еще не видели, - отметил руководитель омского планетария Дмитрий Крупко.