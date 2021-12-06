Глава сельского поселения в Омской области попался на незаконной рубке леса и взятке полицейскому

Свою вину в незаконной вырубке деревьев бывший глава не признал. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Колосовском районе Омской области до суда дошло дело бывшего главы Ламаносовского сельского поселения. Его обвиняют в незаконной вырубке леса.

По версии следствия, в декабре 2019 года будучи главой поселения подозреваемый решил незаконно срубить деревья под видом санитарной рубки. Для этого он оформил фиктивное разрешение с помощью сотрудника администрации, который ничего не знал о плане руководителя. После этого разрешение выдали обратившемуся в администрацию сельчанину. Он хотел заготовить дрова на зиму. Не зная о незаконности своих действий, сельчанин срубил 98 деревьев. Их стоимость оценили в 250 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, свою вину бывший глава поселения отрицает. Также еще на этапе доследственной проверки он пытался подкупить полицейского, предложив ему 20 тысяч в виде взятки. Дело экс-главы уже передали в суд.