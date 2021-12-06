Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 5:57

Омичей предупреждают о гололеде и опасных обледенениях

Все это произойдет из-за резкого похолодания
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске возможны обрывы проводом из-за изморози.

В Омске возможны обрывы проводом из-за изморози.

Фото: Василий Вахрин

По прогнозам синоптиков, погода в Омске совсем скоро испортится. Уже во вторник вечером прогнозируют температуру ниже -20 градусов. Но до этого в регионе еще будут идти осадки в виде снега. Они-то и представляют опасность. В пресс-службе МЧС внимание омичей обращают на то, что при подобных погодных условиях возможно образование гололеда на дорогах и опасной изморози. Из-за таких отложений легко могут оборваться провода электропередач. Горожан просят быть внимательными на улицах и при обнаружении оборванных проводов сообщать городской администрации.

Госавтоинспекция со своей стороны просит соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного гололеда. Водителям следует соблюдать скоростной режим и ПДД, а пешеходам быть внимательными на дорогах.