Омичей предупреждают о гололеде и опасных обледенениях

В Омске возможны обрывы проводом из-за изморози. Фото: Василий Вахрин

По прогнозам синоптиков, погода в Омске совсем скоро испортится. Уже во вторник вечером прогнозируют температуру ниже -20 градусов. Но до этого в регионе еще будут идти осадки в виде снега. Они-то и представляют опасность. В пресс-службе МЧС внимание омичей обращают на то, что при подобных погодных условиях возможно образование гололеда на дорогах и опасной изморози. Из-за таких отложений легко могут оборваться провода электропередач. Горожан просят быть внимательными на улицах и при обнаружении оборванных проводов сообщать городской администрации.

Госавтоинспекция со своей стороны просит соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного гололеда. Водителям следует соблюдать скоростной режим и ПДД, а пешеходам быть внимательными на дорогах.