На должность мэра Омска претендует 43-летний инженер

32-м кандидатом стал инженер Андрей Литовченко. Фото: ВКонтакте Андрея Литовченко

На должность мэра Омска заявился 32 кандидат. Им стал 43-летний Андрей Литовченко. Известно, что он окончил в 2001 году ОмГУПС и сейчас трудится на НПО «Мир». Помимо основной работы Андрей увлекается историей Омской области. Он ведет небольшой канал на YouTube, где рассказывает об истории значимых для Омска и Омской области строений и мест.

Напомним, что сегодня последний день, когда омичи могут подать документы в избирательную комиссию .Принимать документы будут до 17:45. После этого все заявки начнут проверять на соответствие установленным требованиям.