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Общество6 декабря 2021 5:10

Нет незаконному импорту

Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области предотвращена попытка ввоза 20 тонн рапсового шрота с нарушением маркировки.
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В ППУ «Одесский» 2 декабря должностными лицами этого ведомства был задержан поднадзорный груз – 20 тонн коромового рапсового шрота. Эта продукция, произведенная в Казахстане, перевозилась в автомобиле из казахского села Ильичевка в наш город для одного из местных предприятий. Шрот был упакован в мешки из полимерной ткани с маркировочными ярлыками. Перевозчик, гражданин Республики Казахстан, предоставил на груз ветеринарный сертификат Таможенного союза. Этот документ необходим для передвижения через границу. Однако специалистами Управления Россельхознадзора было установлено, что на маркировочных ярлыках отсутствует необходимая информация о сроке годности продукции. Поэтому груз не допустили для ввоза в Омскую область и возвратили назад в Казахстан.