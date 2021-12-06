Документы на выборы мэра Омска подал глава Марьяновского района Ефименко

Глава района Омской области стал, возможно, последним кандидатом на выборах мэра.

Появился еще один кандидат на пост главы города. В пятницу вечером в комиссию документы принес директор «Водоканала» Сергей Шелест, которого теперь считают основным кандидатом. А сегодня документы подал единоросс Аркадий Ефименко. Недавно он стал главой Марьяновского района.

Известно, что Аркадий закончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта в 2005 году, а спустя еще 5 лет выпустился из Сибирской академии государственной службы. Последние 10 лет он был председателем Совета Марьяновского района.