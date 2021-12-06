Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 0:12

«Никто от этого не выигрывает»: Экс-мэр Омска Фадина честно ответила в ответ на идею отменить QR-коды

Депутат Госдумы заявила, что у властей нет цели вводить QR-коды надолго
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас электронные сертификаты обязательно предъявлять для входа во все торговые центры города.

Сейчас электронные сертификаты обязательно предъявлять для входа во все торговые центры города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С переходом на работу в Госдуму экс-мэр Омска стала активнее общаться с сибиряками в Instagram. Накануне Оксана Фадина честно ответила на предложение одного из жителей отменить QR-коды.

- Власть прежде всего должна обеспечить сохранность общества и поколений, сейчас особенное время - сложная эпидемиологическая обстановка во всем мире, - сказала она. - В такой момент включаются дополнительные регуляторы, пройдем этот сложный период и все это закончится. Такая обстановка жестко бьет и по населению и по экономике. Никто от этого не выигрывает, поэтому нет цели все это упрочить на длительное время. Важно пройти это, сохранив жизни людей.

По словам Оксаны Фадиной, не все понимают ситуацию. В своих оценках она осудила тех, кто пытается обойти запреты и покупает поддельные сертификаты о вакцинации для получения QR-кода.

- Мудрость некоторых работает против и двигает их на противозаконные действия в нелегальном получении сертификатов. Их накажут, как и тех, кто этому способствует. Обманывать самим себя разве это мудро? Тут вопрос здоровья главный и, как видите, мудрость проявляется по-разному, - ответила экс-мэр Омска.