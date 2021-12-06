«Никто от этого не выигрывает»: Экс-мэр Омска Фадина честно ответила в ответ на идею отменить QR-коды

Сейчас электронные сертификаты обязательно предъявлять для входа во все торговые центры города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С переходом на работу в Госдуму экс-мэр Омска стала активнее общаться с сибиряками в Instagram. Накануне Оксана Фадина честно ответила на предложение одного из жителей отменить QR-коды.

- Власть прежде всего должна обеспечить сохранность общества и поколений, сейчас особенное время - сложная эпидемиологическая обстановка во всем мире, - сказала она. - В такой момент включаются дополнительные регуляторы, пройдем этот сложный период и все это закончится. Такая обстановка жестко бьет и по населению и по экономике. Никто от этого не выигрывает, поэтому нет цели все это упрочить на длительное время. Важно пройти это, сохранив жизни людей.

По словам Оксаны Фадиной, не все понимают ситуацию. В своих оценках она осудила тех, кто пытается обойти запреты и покупает поддельные сертификаты о вакцинации для получения QR-кода.

- Мудрость некоторых работает против и двигает их на противозаконные действия в нелегальном получении сертификатов. Их накажут, как и тех, кто этому способствует. Обманывать самим себя разве это мудро? Тут вопрос здоровья главный и, как видите, мудрость проявляется по-разному, - ответила экс-мэр Омска.