«Подломишь у меня хату через QR-код»: Омич устроил скандал в супермаркете из-за требований показать QR-код

Омич чуть не подрался с охранником из-за требований показать код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Споры из-за QR-кодов не утихают в Омске до сих пор. Противников этой системы много не только среди антиваксеров, но и среди тех, кто прививку все же поставил. Вот только гнев их, как правило, выливается на работников магазинов. Такой случай произошел накануне в одном из строительных гипермаркетов Омска.

Омич пришел в магазин и у входа встретился с охранником, который попросил предъявить QR-код. Вот только подобной реакции от посетителя он не ожидал. Мужчина почти сразу повысил тон и отказался предъявлять сертификат.

- Ты кто такой, чтобы я тебе что-то показывал?! Охранник снегосушилки, иди охраняй ее. Сегодня ты охранник, а завтра ты мою хату вскроешь через мой QR-код. Ты щас узнаешь, где я живу и подломишь у меня хату, - негодовал омич.

- Успокойтесь, - пытается охладить пыл бунтаря охранник, но это не помогает.

- В смысле успокойтесь?! - достиг предела посетитель. Он оттолкнул охранника и прошел в магазин. Работник попытался его остановить, но омич в нецензурной форме ответил, чтобы его не трогали.

Параллельно с этим две женщины обсуждали необходимость вызвать полицию. Но к соглашению так и не пришли.

- Вызовите полицию, - обратилась одна из посетительниц к даме с телефоном, которая снимала все происходящее.

- Вам надо, вы и вызывайте. Нам не надо, - отрезала она.

Полицию, видимо, никто так и не вызвал. В комментариях, как всегда, мнения разделились. Кто-то посчитал, что мужчина поступил правильно, а кто-то не увидел в его действиях никакого смысла.