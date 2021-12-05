На трассе под Омском легковушку смяло между фурой и грузовиком

Легковой автомобиль превратился в лепешку, оказавшись между большегрузами. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне днем произошло серьезное ДТП на трассе "Тюмень-Омск", которая получила среди водителей прозвище "трасса смерти" из-за большого количества аварий. Как сообщают в пресс-службе госавтоинспекции, все произошло в 12:05 на 391 километре.

Личности мужчины и женщины из "Вольво" устанавливают. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Водитель фуры "Скания" не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с легковым автомобилем "Вольво", в котором ехали мужчина и женщина. От удара сзади легковушка врезалась в грузовик "Ман". Машину буквально зажало между двумя большегрузами. К счастью, находившиеся внутри люди остались живы, но им понадобилась серьезная медицинская помощь. С места аварии их увезли медики скорой помощи. Их личности устанавливаются.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины аварии.