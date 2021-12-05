Омичам на целый день отключат холодную воду в трех округах

Омичам придется пережить без воды целый день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омичей предупредили о довольно крупном плановом отключении холодной воды. Кто-то без воды остался уже сегодня, 5 декабря, а кому-то придется столкнуться с этим во вторник, 7 декабря. Причинами в обоих случаях станут ремонтные работы, сообщает Водоканал.

Сегодня, 5 декабря, с 11 до 19 часов не будет воды из-за замены задвижки на водопроводе по следующим адресам:

- ул. 22-го Партсъезда, 11а (детский сад);

- ул. 22-го Партсъезда, 13;

- ул. 2-я Челюскинцев, 21.

А вот 7 декабря ремонт будет проводиться сразу на трех объектах в Советском, Центральном и Кировском округах. Дольше всего без воды придется обходиться жителям Кировского округа с 9 до 23 часов по адресам:

- ул. Бархатовой, 3/1, 3а, 3б, 3в, 1а;

- ул. Степанца, 10, 12, 12/2, 14;

- ул. Лукашевича, 23, 23а, 25, 25а;

- бульвар Заречный, 2;

- бульвар Заречный, 3а (детский сад/ясли);

- ул. 4-я Островская, 43;

- ул. 3-я Енисейская, 30б (сауна);

В Советском округе воду с 10 до 20 часов отключат у жителей домов на:

- ул. Малиновского, 11, 9, 7;

- ул. Красноярский тракт, 22а;

В Центральном округе отключения продлятся с 11 до 19 часов по следующим адресам:

- ул. 27-я Северная, 1, 16;

- ул. 27-я Северная, 1а, 1б, 3, 14.

- ул. 3-я Енисейская, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4;

- ул. Сазонова, 199;