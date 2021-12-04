Не водителя BMW, весной устроившего смертельную аварию у «Детского мира», завели уголовное дело

Авария произошла поздним вечером этой весной. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло этой весной. Тогда вечером 7 мая у остановки "Детский мир" водитель "Фольксвагена" ехал по проспекту Маркса и собирался поворачивать на улицу Красных Зорь, когда в него на огромной скорости влетел BMW. Водитель "Фольксвагена" тогда не выжил.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на 35-летнего водителя BMW завели уголовное дело. После проведения автотехнических экспертиз им удалось установить, что он ехал со скорость 104 километра в час.

- Предварительно виновником аварии является водитель «БМВ», который двигался по проспекту Маркса со значительным превышением скоростного режима. Таким образом, причиной ДТП и наступивших последствий явилось нарушение 35-летним омичом требований ПДД <...>. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД, - уточнили в полиции.

Сейчас следственные действия продолжаются, а водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.