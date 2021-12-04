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Общество4 декабря 2021 5:01

Больше 1000 классов в омских школах закрыты на карантин из-за ОРВИ

Это почти 20% всех обучающихся
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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20% классов в школах перешли на дистанционку.

20% классов в школах перешли на дистанционку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Критическая ситуация сложилась в Омске с заболеваемостью ОРВИ среди детей. Всплеск заболеваемости был на прошлой неделе. По данным минздрава, за прошлую неделю в больницы поступили более 18 тысяч вызовов врачей к детям с симптомами ОРВИ. По этой же причине массово закрываются на карантин классы в омских школах. На удаленку перешли ученики в 31 школе.

Сейчас на карантин из-за ОРВИ закрыты 20% классов, это 1048 из 5272, сообщает "Вечерний Омск". Аналогичная ситуация и с детскими садами. Там на карантин закрыты 15% групп от общего количества, это 313 групп.