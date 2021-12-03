Директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест подал документы на пост мэра Омска

Сергей Шелест официально подал документы на выборы мэра Омска. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

До сегодняшнего дня в приемную комиссию подавал документы только те кандидаты, которые мало вероятно смогли бы действительно занять пост мэра. Были врачи, бухгалтеры, преподаватели вузов и многие другие, но тех, на кого делали ставку эксперты в списках официальных кандидатов не значилось.

Так было до сегодняшнего дня. Документы в избирательную комиссию подал глава «ОмскВодоканала» Сергей Шелест. Напомним, что его имя уже упоминали, как одного из наиболее вероятных претендентов еще в самом начале работы комиссии. Но тогда сам Сергей Шелест сказал, что говорить о должности мэра пока рано. "Будет разговор - будет и мое решение", - сказал тогда Шелест в ответ на вопрос, согласился ли бы он стать мэром.