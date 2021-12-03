В Омске за сутки ковидом заразились 580 человек

В Омске продолжает оставаться высокой заболеваемость ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным в Омской области за сутки ковидом заразились 580 человек. За все время наблюдений коронавирус выявили у 116 307 жителей региона.

Вверх в последнее время идут показатели по выздоровлению. За сутки в Омской области выписали 809 человек. За все время пандемии в регионе успешно справились с ковидом 92 490 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки от ковида умерли 12 человек, а за все время пандемии этот показатель составил 2 863 человека.

Как отмечают в омском минздраве, первым компонентом вакцины от ковида в регионе привиты уже 927 944 человек. Среди них вторую прививку поставили 673 116 человек.