В Омске выбрали компанию для проведения новогоднего лазерного шоу

В новогоднюю ночь омичи смогут увидеть красочное лазерное шоу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожалуй, самым необычным для омичей в этом году станет лазерное шоу. Его планируют провести на льду и стенах набережной Оми.

Через сайт госзакупок мэрия объявила о поиске подрядчиков. Оказалось, что взяться за выполнение заказа согласилась только одна фирма. Заявку на торги подал только ООО «Октава». Эта омская фирма не в первый раз является подрядчиком для проведений городских мероприятий. Аукцион признали не состоявшимся, но заявка «Октавы» соответствовала требованиям. Обычно в таких случаях обычно заключают контракт с единственным претендентам.

Напомним, что лазерное шоу должно проходить с 31 декабря по 2 января по вечерам. Репетицию должны провести 30 декабря.