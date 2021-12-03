Омичи на несколько часов остались без отопления из-за профилактики

Погреться у батарей омичи смогут ближе к вечеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром многие омичи обнаружили в своих квартирах холодные батареи. Это произошло сразу в нескольких округах: Советском, Ленинском и Центральном. Более 60 многоквартирных домов оказались без тепла. Также полностью отключили от отопления и горячей воды дома на улицах Карбышева, Гризодубовой, Вокзальная, Артема Избышева, Желиховского, Мануильского, Ялтинская, Бетховена, Тимирязева и микрорайон Входной.

Можно было предположить, что причинной столько крупного отключения является авария, но нет. По данным портала «Мой дом» все случилось из-за профилактики теплопровода. Вернуть тепло в дома омичей должны до 16:30. Немного спасает ситуацию то, что сегодня аномально теплый день, температура поднимается до +1 градуса.

Также по данным портала, сейчас без света и отопления оказались дома в Больших Полях на улицах Центральная и Спортивная. Вот там в причинах отключения указаны технологические нарушения. Уточняется, что временно отключена местная котельная. Восстановить подачу тепла и света там обещают к 16:00.