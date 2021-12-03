Омский бизнесмен заплатит 14 миллионов за махинации с таможенными пошлинами

Омский предприниматель решил сэкономить на продаже рапса за границу. Фото: пресс-служба омской таможни

Омский бизнесмен оказался причастен к махинациям с налоговыми пошлинами при поставках семян рапса в Китай. Специалисты таможни совместно с УФСБ России по Красноярскому краю обнаружили, что партии рапса, произведенные в Красноярском крае и Хакасии, переправлялись в Китай по неверным документам. На деле это был высококачественный рапс, который можно использовать в пищу, а по документам он проходил как пригодный только для промышленной переработки. Из-за этого таможенная пошлина была гораздо ниже положенной.

Оказалось, что продавец рапса находится в Омске. Им оказался иностранец, уже давно ведущий бизнес в Сибири. Формально, к оформлению экспертиз он не имел отношения, но выгоду от этого получал только он. Как сообщили в пресс-службе омской таможни, на 38-летнего бизнесмена завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей. Он полностью признал вину и готов возместить ущерб, который составил 14 миллионов рублей.