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Общество3 декабря 2021 8:20

Омским мэром захотел стать лузинский депутат

Он стал 27-претендентом на пост главы города
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На пост мэра теперь претендуют 27 человек.

На пост мэра теперь претендуют 27 человек.

Фото: Ксения УГЛАНОВА

В Омске продолжается прием заявок от кандидатов на пост мэра Омска. Сегодня документы принес 44-летний Александр Селюнин.

Всего год назад он стал депутатом Лузинского сельского поселения, избравшись от коммунистической партии. Известно, что он окончил Дальневосточный государственный технический университет в 1999 году. А в последнее время работал менеджером в компании ООО «Кимберли-Кларк». Они занимаются оптовой торговлей.

Напомним, что до окончания приема документов осталось два дня. На следующей неделе члены комиссии приступят к проверке документов от кандидатов. Тех, кто пройдет этот этап пригласят на собеседование.