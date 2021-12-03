«Росводоканал Омск» завершил работы на коллекторе по улице Добровольского

На первом этапе коллектор прочистили. Изначально планировалось реконструировать 180 метров коллектора диаметром 1600 мм методом «труба в трубу». Однако телеметрическое обследование выявило неудовлетворительное состояние свода коллектора на участке большей протяженности. Из-за этого длина обновляемого участка увеличилась со 180 до 280 метров. Специалисты выполнили работы в согласованный срок - 30 ноября открыли автодорогу для проезда.

«Проведение реконструкции осложнило то, что коллектор в дневные часы функционирует со 100-процентной загрузкой. Из-за этого вести работы по его реконструкции приходилось только в ночное время, когда снижается уровень поступающих сточных вод. Безусловно, горожан, проживающих по соседству, не очень радовала работа экскаваторов, самосвалов и другой техники в ночное время, но большинство из них отнеслись к происходящему с пониманием. 30 ноября работы были завершены. Теперь горожане могут спать спокойно, а производственные подразделения омского водоканала уверены в надежной работе данного участка сетей», - рассказал Евгений Решетников директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Напомним, коллектор на улице Добровольского диаметром 1600 мм введён в эксплуатацию в 1986 году. Коммуникации, проложенные на глубине 7 метров, транспортируют сточные воды жителей Центрального округа. В 2020 и 2021 годах на коллекторе произошло два повреждения – обрушение сводов железобетонного коллектора из-за газовой коррозии на улицах Добровольского и Кемеровской. Участок трассы коллектора проложен под автодорогой по улице Добровольского.

Обновленный методом «труба в трубу» канализационный коллектор менее подвержен заиливанию по сравнению с железобетонными. Несмотря на уменьшение диаметра трубопровода, скорость потока сточных вод при транспортировке по пластиковой трубе увеличивается, что положительно отразится при эксплуатации коммуникаций.