Попутчик выкинул телефон омича из поезда, чтобы скрыть кражу денег

В поездах лучше не выпивать с незнакомыми попутчиками и следить за своими вещами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По горячим следам удалось раскрыть кражу в поезде. Оказалось, что по дороге из Москвы домой в Омск местный житель в вагоне-ресторане познакомился с 28-летним пассажиром. Он тоже возвращался домой, но только в Ярославль. Мужчины вместе выпили, и омич заснул. В это время его новый знакомый взял чужой телефон и через приложение банка перевел 49 тысяч себе на карту. Чтобы скрыть преступление, телефон пострадавшего воришка выбросил.

Жителя Ярославля задержала омская транспортная полиция. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по статье составляет 6 лет лишения свободы.