За год из Омска уехало 39 тысяч человек

Омск пока остается лидером по числу уехавших. Фото: Алиса ТИТКО

Росстат опубликовал данные по миграции в России. Омская область оказалась в лидерах по числу уехавших. Убыль населения в нашем регионе не новость, уже несколько лет численность населения сокращается не в последнюю очередь благодаря миграции.

По данным статистиков, за первые 9 месяцев 2021 года из Омской области уехали 39 070 человек. Этот показатель значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда регион покинули всего 36 508 человек. Это на 2 562 человека меньше.

В целом в регионе в этом году миграционная убыль населения составила 6 334 человека. По данным Омсксата, наиболее популярными регионами для переезда у омичей были Тюмень, Подмосковье и Калининград.