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Общество3 декабря 2021 6:32

Омичи пожаловались на нашествие крыс в мнгоэтажке в центре города

Справиться с грызунами не могут уже несколько месяцев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Крысы вольготно чувствуют себя в квартирах омичей.

Крысы вольготно чувствуют себя в квартирах омичей.

Фото: ВКонтакте

Никак не могут справиться с нашествием крупных крыс жильцы из дома на улице Бульварная. По их словам. Крысы появились в мусорных баках около трех месяцев назад и быстро пробрались в дом. Они бегают в стенах, роют норы и почти не боятся людей.

- Приехал парень с ФБУ разложил ловушки (обыкновенные листы с клеем, без какой либо приманки). Естественно результата от таких мероприятий не было никакого. Фотографии с крысами и норами предоставила, но мне говорят, что крыс нет. Мне кто-то же прогрыз туалетную комнату? – недоумевает омичка.

Пока жильцы пытаются бороться с грызунами, они проделывают огромные дыры в стенах.

Пока жильцы пытаются бороться с грызунами, они проделывают огромные дыры в стенах.

Фото: ВКонтакте

Женщина написала, что и в управляющей компании им помочь не могут, и попытки самостоятельно потравить грызунов не увенчались успехом. На жалобу в комментариях откликнулся Роспотребнадзор.

- По информации управляющей компании дератизация проводится ежемесячно. Госжилинспекция контролирует управляющие компании в части проверки документов о проведении дератизации. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором необходимо письменное обращение в ведомство, - ответили его представители.