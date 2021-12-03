Омичи пожаловались на нашествие крыс в мнгоэтажке в центре города

Крысы вольготно чувствуют себя в квартирах омичей. Фото: ВКонтакте

Никак не могут справиться с нашествием крупных крыс жильцы из дома на улице Бульварная. По их словам. Крысы появились в мусорных баках около трех месяцев назад и быстро пробрались в дом. Они бегают в стенах, роют норы и почти не боятся людей.

- Приехал парень с ФБУ разложил ловушки (обыкновенные листы с клеем, без какой либо приманки). Естественно результата от таких мероприятий не было никакого. Фотографии с крысами и норами предоставила, но мне говорят, что крыс нет. Мне кто-то же прогрыз туалетную комнату? – недоумевает омичка.

Пока жильцы пытаются бороться с грызунами, они проделывают огромные дыры в стенах. Фото: ВКонтакте

Женщина написала, что и в управляющей компании им помочь не могут, и попытки самостоятельно потравить грызунов не увенчались успехом. На жалобу в комментариях откликнулся Роспотребнадзор.

- По информации управляющей компании дератизация проводится ежемесячно. Госжилинспекция контролирует управляющие компании в части проверки документов о проведении дератизации. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором необходимо письменное обращение в ведомство, - ответили его представители.