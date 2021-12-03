Работник омской ветеринарной аптеки оштрафован за неправильное хранение лекарств

В ноябре 2021 года мировой судья Первомайского судебного района признал, что ООО «Артель» (г.Омск) осуществляет предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и назначил должностному лицу организации административный штраф – 5 тысяч рублей.

В организации, реализующей лекарственные препараты для ветеринарного применения, специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе плановой проверки выявили нарушение. В ветеринарной аптеке отсутствовала нумерация полок, что не соответствует Правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В отношении ветеринарного врача ООО «Артель» был составлен протокол об административном правонарушении, впоследствии по материалам проверки судебные органы приняли решение о виновности ответственного лица.