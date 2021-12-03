Преподаватель ОмГУ Игорь Диннер победил во всероссийском конкурсе «Лига лекторов»

Первого декабря в Москве были подведены итоги всероссийского конкурса «Лига лекторов», в котором приняли участие более 2,5 тыс. чел. из 80 регионов России. В число победителей этого престижного конкурса вошел и преподаватель ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – доцент кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами Игорь Диннер.

Цель конкурса – выявление талантливых людей из разных уголков России, желающих присоединиться к просветительской деятельности общества «Знание». Победители конкурса получили возможность выступить с лекциями в различных вузах России и принять участие в эксклюзивных образовательных проектах.

«Преподавательская деятельность – это не только работа, но и мое любимое занятие, увлечение, которое дает и энергию, и смысл, - рассказывает Игорь Диннер. - Потому что общение со студентами – это каждый раз что-то новое. И, естественно, хочется в этом направлении развиваться, ведь если лектор остановится на месте, он станет неинтересен для студентов. Я узнал про конкурс общества «Знание» и практически «запрыгнул в последний вагон» - подал заявку в самые последние дни. Решение об участии у меня созрело мгновенно.

Отборочные испытания были достаточно серьезными. Были задания и общего плана, скажем, на оценку владения различными компетенциями. И необходимо было записать демо-версию своей лекции. По итогам этого этапа я прошел в полуфинал. Это была короткая 25-минутная лекция со слушателями, но она была в Zoom. Нас оценивали и члены жюри, и слушатели. Конечно я волновался еще и потому, что дистанционно лектору работать намного сложнее. Я все-таки предпочитаю живое общение, когда можно делиться своей энергетикой, видеть реакцию слушателей, их глаза. И когда пришла информация, что я в финале – это был для меня взрыв эмоций».

Финал конкурса проходил в Москве. Игорь Диннер отмечает высокий уровень организации мероприятия. Свою заключительную лекцию на тему «Роль эмоционального интеллекта в карьерном развитии молодежи» он прочел в РАНХиГСе.

«Слушателями были около 100 студентов, - делится Игорь впечатлениями о финале. - Аудитория смешанная – студенты от 1 до 4 курсов, магистранты, аспиранты. Эта лекция проходила уже в очном формате. Самое неожиданное и интересное для меня – то, что нас оценивали именно студенты. У них были оценочные листы. И именно по этим оценкам определили победителей. Я построил свою лекцию в интерактивном формате. Было много диалоговых моментов, были элементы геймификации – они ведь очень важны для этой аудитории. Отметил для себя очень крутое оснащение аудитории в РАНХиГСе.

Церемония награждения проходила на следующий день после выступления. Она состоялась в цифровом молодежном пространстве Москвы – тоже невероятно классное место. Конечно, была уверенность в том, что да, я молодец и хорошо всё сделал. Но было очень важно и то, как тебя увидели, как тебя оценили ребята, молодежь.

Награды вручал Сергей Кириенко. Я впервые увидел его вживую – это тоже такой эмоциональный всплеск. Он глубокий человек, он активно поддерживает перспективные молодежные проекты. Свою речь он произнес как-то тепло, без пафоса. И самым большим потрясением была новость про гранты на обучение. На следующий сезон «Лиги лекторов» всем победителям будет вручаться грант на обучение в размере 500 тысяч рублей. Все как-то так смутились: ведь мы же тоже очень старались. Но Сергей Владиленович сказал, что в этом случае закон может иметь и обратную силу, поэтому победители этого года также получат гранты на обучение. Мы были просто в восторге!»

Игорь Диннер оказался в числе 50 победителей, а всего в конкурсе участвовали более 2,5 тысяч лекторов. Итогом конкурса для доцента ОмГУ стала не только победа и заслуженная награда, но и личное знакомство с директором общества «Знание» Максимом Древалем и достигнутая договоренность о совместных проектах. «Мне бы очень хотелось в наш родной город привести хорошие стоящие проекты, интересные для молодежи, для студентов», - говорит Игорь Владимирович.

На фото – И.В. Диннер после церемонии награждения с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко.