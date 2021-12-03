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Общество3 декабря 2021 4:53

Омская область обратилась к федеральным властям из-за нехватки угля для котельных

Критическая ситуация сложилась в нескольких районах области
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Из-за холодных батарей жителям районов Омской области приходилось пользоваться обогревателями.

Из-за холодных батарей жителям районов Омской области приходилось пользоваться обогревателями.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Недавно стало известно о том, что несколько крупных районов Омской области могут в буквальном смысле остаться без отопления в морозы. Все началось с жалоб жителей Большеречья, там первыми заметили холодные батареи в домах. Когда стали разбираться, выяснилось, что не только в Большеречье, но и в других районах есть проблемы с запасами угля для котельных. Самой плачевной оказалась ситуация в Муромцевском районе.

Там местная прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить достаточный запас угля. Сейчас для котельной там есть только 22% от необходимого объема. Эту обязанность, как сообщают в суде, возложили на котельную. Но ее начальник, как и его коллеги из других районов, винят во всем взлетевшие цены и поставщиков, отказывающихся поставлять топливо по старым контрактам.

На фоне этого власти Омской области обратились в Министерство строительства РФ, Министерство энергетики РФ, в прокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области, сообщает ТАСС. Власти надеются, что это поможет решить проблему, пока рассматривают вариант выделения средств из резервного фонда для покупки угля по новым ценам.