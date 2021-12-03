Помидоры дешевеют, а огурцы дорожают: Стало известно, как изменились цены на продукты в Омске

Чаще всего цены меняются на овощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские власти продолжают наблюдать за изменением цен в магазинах. За последнюю неделю почти не изменились цены на непродовольственные товары. Совсем незначительно подешевели спички, но другие товары в цене не изменились.

Больше всего колеблется цена на овощи. Среди них заметно подешевели помидоры (на 4,7%). Также заметно снизились цены на макароны (на 3,6%). Чуть меньше цены снизились на яблоки, репчатый лук, морковь, колбасу и смеси для детского питания.

Подорожали, по данным мониторинга, огурцы (на 5,8%), еще сильнее взлетели цены на капусту (на 13,1%). От 1 до 3 % подросли цены на питьевую воду, муку, гречку, рис и хлеб.