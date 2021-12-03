После декабрьского дождя в Омске произошло около 100 аварий

В Омске резко увеличилось количество аварий после непогоды. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Накануне погода преподнесла омичам сюрприз: резко потеплело и пошел настоящий дождь. Он продлился недолго, а ночью пришли заморозки. Все покрылось льдом. Это значительно ухудшило дорожную обстановку.

По данным ГИБДД, после ухудшения погоды в регионе произошло 79 ДТП. К счастью, обошлось без жертв, но на ремонт автомобилистам теперь придется потратиться. Инспекторы предупреждают о том, что в ближайшие сутки на дорогах может образовываться гололед, что может стать причиной аварий. Поэтому осторожными стоит быть и водителям, и пешеходам.

Правда, до гололеда омичей ждут лужи. Синоптики обещают сегодня, 3 декабря, потепление до +2 градусов. Похолодает только к ночи, температура опустится до -4 градусов.