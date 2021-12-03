ВТБ запустил страховку для клиентов на случай поиска работы

ВТБ начинает продажу страховых полисов по программе «Кадровый советник». Страхование позволяет клиенту получить финансовую поддержку при потере источника дохода, консультации кадровых специалистов для быстрого поиска новой работы с лучшими условиями и помощь юристов для защиты трудовых прав. Страховые выплаты по программе могут составить до 600 тысяч рублей.

По программе «Кадровый советник» клиент может получить страховое возмещение, которое позволит ему компенсировать потерянный заработок, поддержать личный или семейный бюджет, сохранить привычный уровень жизни и выполнять текущие финансовые обязательства в период поиска новой работы.

Клиент получит компенсацию, если его трудовой договор расторгнут по причине сокращения штата, в связи с ликвидацией предприятия или сменой его собственника, при отказе застрахованного от переезда в другой регион или из-за невозможности перевода на другую работу по состоянию здоровья.

В программу входит консультационная поддержка клиента, доступная дистанционно в режиме 24/7 из любой точки мира, а также помощь юристов по трудовому праву, которые при необходимости подготовят претензию или жалобу, исковое заявление или мировое соглашение в споре с работодателем.

Помощь кадровых специалистов смогут получить как уволенные, так и самостоятельно меняющие работу клиенты. Им предоставят карьерную консультацию, помогут с профессиональным развитием и объяснят ситуацию на рынке труда, а также составят индивидуальный план трудоустройства. Консультанты помогут подобрать вакансии, составить резюме на русском и английском языках, а также сопроводительные письма к нему, обучат навыкам самопрезентации для собеседования. Если потребуется, застрахованный сможет получить консультацию психолога, которая поможет справиться со стрессом после увольнения либо при выходе на новую работу.

«ВТБ важно создавать условия для финансового благополучия клиентов, поэтому мы расширяем число возможных страховых программ. Понимая, насколько чувствительна может быть потеря работы либо процесс её смены, мы решили предложить условия, которые обеспечат финансовую и профессиональную поддержку в таких случаях. Приобретая полис, клиенты будут получать консультации высококлассных специалистов по вопросам карьеры и трудоустройства, а также помощь юриста для урегулирования трудового спора. В условиях пандемии компании могут менять условия труда для сотрудников, поэтому рассчитываем, что наше предложение поможет клиентам чувствовать себя увереннее за счет квалифицированной сервисной и надежной финансовой поддержки, – прокомментировал Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

Оформить страховку можно в офисах ВТБ или дистанционно в ВТБ Онлайн. Партнер программы – СК СОГАЗ.

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Банк ВТБ (ПАО)