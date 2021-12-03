После декабрьского дождя омские улицы покрылись льдом

Вот так выглядела Набережная почти сразу после зимнего дождя.

Синоптики предупреждали, что декабрь начнётся для омичей с дождя. И они оказались правы. Минувший четверг радовал тёплой погодой, но осадков не было весь день. Первые капли упали уже вечером, дождь начался около 19:00.

Продлил я он недолго, но успел подтопить снег, а после почти мгновенно замерз. Если на главных магистралях реагенты сделали свое дело, и осадки так и остались кашей, то вот на тротуарах и менее загруженных улицах дело обстоит иначе. В тот же вечер почти все превратилось в каток. Из-за этого Омичам стоит быть осторожными при вождении автомобиля и даже просто при ходьбе, ведь падения на скользкой корке могут привести к травма.

Синоптики прогнозируют, что подобная погода продержится в Омске ещё несколько дней. Ещё один дождь обещают сегодня, 3 декабря. Днем будет до +2, а ночью снова вернутся заморозки, поэтому, скорее всего, на дорогах появится новый слой льда. Первый снег, который скроет лёд, обещают только в понедельник.