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Общество3 декабря 2021 1:54

После декабрьского дождя омские улицы покрылись льдом

Такая погода задержится в регионе до следующей недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вот так выглядела Набережная почти сразу после зимнего дождя.

Вот так выглядела Набережная почти сразу после зимнего дождя.

Синоптики предупреждали, что декабрь начнётся для омичей с дождя. И они оказались правы. Минувший четверг радовал тёплой погодой, но осадков не было весь день. Первые капли упали уже вечером, дождь начался около 19:00.

Продлил я он недолго, но успел подтопить снег, а после почти мгновенно замерз. Если на главных магистралях реагенты сделали свое дело, и осадки так и остались кашей, то вот на тротуарах и менее загруженных улицах дело обстоит иначе. В тот же вечер почти все превратилось в каток. Из-за этого Омичам стоит быть осторожными при вождении автомобиля и даже просто при ходьбе, ведь падения на скользкой корке могут привести к травма.

Синоптики прогнозируют, что подобная погода продержится в Омске ещё несколько дней. Ещё один дождь обещают сегодня, 3 декабря. Днем будет до +2, а ночью снова вернутся заморозки, поэтому, скорее всего, на дорогах появится новый слой льда. Первый снег, который скроет лёд, обещают только в понедельник.