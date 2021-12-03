«Люди готовы сортировать отходы»: В минприроды считают, что омичи массово перейдут на раздельный сбор мусора

Совсем скоро рядом с обычными зелеными баками появятся желтые контейнеры для сортированных отходов.

Омская область в списке последних 30 регионов страны, где до сих пор не перешли на раздельный сбор отходов. Второй этап мусорной реформы увяз в чиновничьих обсуждениях. Однако желтые баки для сортированных жителями отходов в регионе так и не появились. В очередной раз начало второго этапа реформы перенесли на 31 декабря. Больше тянуть властям некуда.

Однако в региональном минприроды, которое и отвечает за разработку механизмов вывоза сортированного мусора, не считают, что Омская область к этому не готова.

- Я не согласен, что регион не готов к переходу на раздельный сбор мусора. Мы считаем, что создали все технические и юридические условия для этого. В законе четко прописан механизм вывоза таких отходов, - рассказал «КП-Омск» замминистра экологии Александр Сердюков. - Важно, чтобы регоператор был готов к этой работе. Потому что им нужно подготовить технику, ведь желтые контейнеры будут вывозить специальные брендированные мусоровозы. Для популяризации вопроса на него нанесут баннер, что машина везет вторсырье.

Начать эксперимент власти планируют с частного сектора. Рядом с обычными зелеными баками там появятся и желтые. Правда, многие эксперты не считают удачным решение начать мусорную реформу с частного сектора. Слишком мала вероятность, что жители домов на земле будут сортировать мусор. К тому же в контейнеры, установленные в частном секторе, сваливают отходы все, кому не лень. Поэтому узнать, чей это мусор и высчитать какие-то нормативы для конкретной территории на основе этих замеров невозможно. В минприроды объяснили, почему решили начать именно с частного сектора.

- Тратить федеральную субсидию на установку баков в многоквартирное жилье по закону мы не имеем право. Бремя по расходованию средств на эти контейнеры там ложиться на собственников, - сказал замминистра Сердюков. - И уже они будут решать, переходить им на раздельный сбор или нет. Что касается территориальной схемы с желтыми баками, то, предварительно, мы будем актуализировать ее каждый квартал с учетом новых собственников, которые решат попробовать раздельный сбор. Поэтому не советуем ставить контейнеры в интервале между кварталами. Мусоровоз просто не приедет до тех пор, пока терсхема не будет актуализирована.

Чиновник уверен, что население ментально давно готово к раздельному сбору мусора. Он уверен: омичи массово начнут сортировать свои отходы.

- Готово ли психологически население сортировать отходы? Я верю в наших людей, когда им даешь возможность улучшить качество жизни, они им воспользуются. И тут стимул даже не в экономии платы за вывоз по факту, ее как раз может и не быть вовсе. Главный стимул у людей – снизить воздействие на экологию. Понимание уже пришло, - сказал Сердюков.