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Происшествия3 декабря 2021 0:38

Синоптики пообещали омичам потепление до плюс 2

При этом на дорогах будет сильный гололед
Источник:kp.ru
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В регион снова пришла оттепель.

В регион снова пришла оттепель.

Фото: Алексей ФОКИН

Не заканчиваются сюрпризы у погоды в этом году. С приходом первых дней зимы в Омскую область неожиданно пришла... оттепель. Всю эту ночь в регионе шел дождь, а на сегодня синоптики обещают днем +1...+2. Возможны осадки.

Однако уже ближе к вечеру в городе заметно подморозит. Метеорологи прогнозируют до -5 градусов. Из-за этого на улицах будет сильнейший гололед. Жителей уже предупредили об этом все экстренные службы.

До конца недели сохранится теплая и влажная погода. Днем будет не холоднее -4 градусов. Но в начале следующей недели в Омскую область придут настоящие сибирские морозы. С 8 декабря планируют до -25 по ночам.