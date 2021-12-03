Синоптики пообещали омичам потепление до плюс 2

В регион снова пришла оттепель. Фото: Алексей ФОКИН

Не заканчиваются сюрпризы у погоды в этом году. С приходом первых дней зимы в Омскую область неожиданно пришла... оттепель. Всю эту ночь в регионе шел дождь, а на сегодня синоптики обещают днем +1...+2. Возможны осадки.

Однако уже ближе к вечеру в городе заметно подморозит. Метеорологи прогнозируют до -5 градусов. Из-за этого на улицах будет сильнейший гололед. Жителей уже предупредили об этом все экстренные службы.

До конца недели сохранится теплая и влажная погода. Днем будет не холоднее -4 градусов. Но в начале следующей недели в Омскую область придут настоящие сибирские морозы. С 8 декабря планируют до -25 по ночам.