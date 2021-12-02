Омскую школу имени актрисы Любови Полищук отремонтируют за 3,5 млн

На ремонт школе планируется выделить еще 3,5 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН

Недавно омскую школу №97 имени Любови Полищук отремонтировали за 44 миллиона рублей. Причем большая часть финансирования была из федерального бюджета. На эти средства удалось выполнить 16 видов работ. Среди них замена кровли, окон, дверей, систем водоснабжения и отопления, ремонт фасада и усиление стен, выполнен косметический ремонт во всех помещениях и коридорах.

Однако во время ремонта, предусмотренного сметой, выявили и скрытые дефекты. Появилась необходимость в замене потолочных перекрытий между четвёртым этажом и чердаком. Как рассказали в департаменте образования, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность для учеников. На эти цели школе планируется выделить еще 3,5 млн рублей.

- Торги на ремонт этих помещений пройдут в ближайшие две недели. Пока шестые, седьмые и восьмые классы занимаются дистанционно. Для пятых классов организовано очное обучение в 105-й школе. 9-е и 11-е классы, 3-и и 4-е также учатся там очно, но в сокращённом режиме. В 145-й школе - первые и вторые классы, 200 человек учатся, питаются, получают все положенные льготы. Думаю, новогодние праздники мы с детьми будем встречать уже в своей школе, - пояснила Ольга Мальцева, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №97 им. Л.Г. Полищук.

Занятия на четвертом этаже временно проводиться не будут из-за ремонтных работ. Как пообещали в мэрии, на учебном процессе это никак не скажется.