В Омске заработала линия наружного освещения на улице 22 Декабря

Стоимость работ составила более 6 миллионов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще одна из улиц Старого Кировска будет освещена. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, недавно построенную линию наружного освещения по ул. 22 Декабря подключили к электроснабжению. Необходимость установить здесь фонари возникла давно, к властям очень часто обращались автомобилисты.

В итоге средства на строительство линии заложили в адресную инвестиционную программу. Общая стоимость работ составила 6,5 млн. руб., а протяженность составила 2090 метров. Все работы в короткие сроки выполнили специалисты ООО "Визир Электросервис". На линию действует гарантия 5 лет. Согласно планам адресной инвестиционной программы 2022 года в разных округах города предстоит построить 16 объектов.

- Во взаимодействии с департаментом строительства администрации города реализован важный инфраструктурный проект. Поскольку этот отрезок дороги много лет не был освещён, значительно повышался риск дорожно-транспортных происшествий. Появление здесь новых светоточек положительно скажется на дорожной ситуации, - рассказал заместитель главного инженера АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин. - На участке установлены 72 современных светодиодных светильника, они гораздо экономичнее ламп накаливания, у них лучше светоотдача и срок службы гораздо дольше. Контроль за работой линии и управление осветительными приборами будет осуществляться со специализированного диспетчерского пункта «Омскэлектро». Если по какой-то причине сигнал не пройдёт, то по изменению нагрузки диспетчер зафиксирует и устранит неисправность. Включение и выключение освещения производится автоматически.