В Омске возбудили уголовное дело из-за строительства дороги за миллиард на Левобережье

Вопросы у прокуратуры возникли к стоимости некоторых закупок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске много внимания и споров привлекла к себе дорога-дублер за миллиард на Левом берегу. Ее строительства очень ждали жильцы нескольких новых микрорайонов, но в конце получили не совсем то, на что рассчитывали. Главные претензии омичей были к ее ширине. Дорога и правда получилась довольно узкой.

Но, как оказалось, вопросы к ее строительству есть и у прокуратуры. Ведомство закончило проверку в ходе которой выяснилось, что департамент строительства омской администрации переплатил за щебень. Считать цену должны были по прямым расценкам, но оплату произвели, опираясь на цены из прайс-листов, которые были значительно дороже.

- В результате органом местного самоуправления стоимость щебня оплачена по завышенной цене на сумму 43,2 млн. рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба.