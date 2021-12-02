Омский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет

Омских пенсионеров обязали привиться от ковида до середины января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В опрос о вакцинации населения уже давно волнует не только обычных омичей, но и врачей, и специалистов Роспотребнадзора. Чтобы остановить распространение ковида и защитить здоровье омичей местный Роспотребнадзор уже вводил обязательную вакцинацию среди отдельных категорий граждан. Но тогда не стали строго контролировать результаты. Сегодня главный санитарный врач Омской области Александр Крига подписал новое распоряжение. По нему до конца декабря должны быть привиты люди старше 60 лет.

- Лицам в возрасте 60 лет и старше организовать проведение иммунизации по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, - говорится в документе.

Обозначены там и сроки. До 24 декабря привиться пенсионеры должны первым компонентом вакцины «Спутник-V», а до 15 января 2022 года вторым компонентом.

Среди причин такого решения Роспотребнадзор называет высокий уровень заболеваемости среди именно этого возрастного сегмента высокий уровень заболеваемости, 359 человек на 100 тысяч населения. Также люди старшего поколения тяжелее переносят ковид, среди умерших от коронавируса они составляют 87%. При этом уровень вакцинации среди них низкий, за все время привились только 36% людей этой категории.