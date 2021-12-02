В Омске родители боятся пускать по вечерам в квартиры вызванных педиатров

Омичи часто не верят в то, что педиатром может быть мужчина. Также сомнения возникают из-за позднего времени визита. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последнее время в Омске резко возросла заболеваемость детей ОРВИ. Из-за этого увеличилось и количество вызовов врачей на дом. Только за последнюю неделю приняли более 18 тысяч звонков.

Как отметили представители минздрава, несмотря на увеличившееся время ожидания, педиатры обязательно приходят на все вызовы, даже если это происходит поздним вечером.

- Многих мамочек пугает и удивляет, когда в 10 или 11 часов к ним в дверь стучится мужчина и говорит, что он педиатр. Да, такое бывает, у нас есть врачи-мужчины, также в работе на вызовах помогают ординаторы. Мужчины вполне могут быть педиатрами, поэтому бояться не нужно, - обратилась к родителям замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.