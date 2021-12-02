«Купил импортное пиво и ел по два огурца в день»: Омский вице-губернатор Ушаков рассказал о трудных студенческих временах

Дмитрий Ушаков рассказал о студенческой жизни.

Большое интервью с вице-губернатором Дмитрием Ушаковым вышло сегодня. В нем он рассказал немного о личном. Родился чиновник в обычной семье, мама работала инженером-технологом, а отец – оперуполномоченным в полиции. Ушаков вспомнил, что родители вложили в него усердие и усидчивость и всегда мотивировали к учебе.

- Единственное, что мы можем дать, говорили они, это учеба. Будешь учиться- отправим в Санкт-Петербург, дальше твой путь, твой выбор, - рассказал Дмитрий Ушаков телеканалу Россия-1.

Студенческая жизнь, как и у многих, у будущего вице-губернатра была не легкой. Иногда не получалось выбрать между удовольствием и рациональностью.

- Пока учился, жил в общаге. Были тяжелые времена. У меня оставалось 300 рублей (это было в 1999 году). Тогда макароны стоили 30 рублей. Я пошел в магазин. Ладно, короче, я купил себе за 150 рублей самое дорогое, импортное пиво. У меня остались еще 150 рублей и консервы, помидоры, огурцы. Выпил пива, порадовался, думаю: ладно, живу на помидорах и огурцах. Две недели питался двумя огурцами в день и двумя помидорами через день, - вспомнил о студенческой жизни Ушаков.

В преддверии выборов мэра, многие эксперты считают Дмитрия Ушакова одним из наиболее реальных претендентов на эту должность. Но пока он не упоминает об участии в выборах, документы не подавал. А прием документов у возможных кандидатов завершится уже на этой неделе.