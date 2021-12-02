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Общество2 декабря 2021 9:58

Омичи оценили свое счастье в 170 тысяч рублей

Такую сумму назвали горожане во время опроса
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам для счастья нужно гораздо больше средней зарплаты.

Омичам для счастья нужно гораздо больше средней зарплаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько денег нужно для счастья? Вопрос с одной стороны риторический, а с дугой вполне конкретный. На него ответили омичи порталу SuperJob и вот какие результаты получились.

В среднем омичам хватило бы для комфортной жизни 171 тысячи рублей, при этом в прошлом году омичи оценивали счастье в 152 тысячи рублей. При этом в зависимости от пола эта сумма разнится. Мужчины хотят получать больше, 203 тысячи, а вот женщинам будет достаточно 155 тысяч.

Людям в возрасте до 24 лет согласно опросу достаточно для комфортной жизни всего 126 тысяч, и чем старше человек становится, тем больше денег ему нужно.