ВЭБ и Росводоканал модернизируют систему водоснабжения Южно-Сахалинска

- Приоритетная задача – обеспечить надежность, доступность и качество услуги водоснабжения и водоотведения для жителей города

- Объем инвестиций составит 19,2 млрд рублей (в ценах 2021 года) в течение 49 лет

- К 2026 году аварийность на сетях должна быть снижена на 13,2%, потери ресурса сокращены на 20,5%

В Южно-Сахалинске подписано трехстороннее концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения между городом Южно-Сахалинском, ООО «1-ая Водная Концессионная Компания» (совместное предприятие Росводоканала и ВЭБ.РФ) и правительством Сахалинской области. Договор рассчитан на 50 лет.

Общий объем инвестиций на создание и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения составит 19,2 млрд рублей в ценах 2021 года, при этом 14,3 млрд будут инвестированы в развитие инфраструктуры уже в первые 15 лет.

ВЭБ.РФ направит на инвестиционную программу кредит в размере 6,705 млрд рублей сроком на 15 лет. Согласно условиям финансирования ВЭБ.РФ уже предоставил городу банковскую гарантию по надлежащему исполнению обязательств концессионера.

Сегодня перед городом стоит ряд серьезных задач по развитию коммунальной отрасли. Более 63% сетей водоснабжения и 70% водоотведения полностью изношены, что сопряжено с высокой аварийностью, а недостаточный резерв мощности системы не позволяет оперативно подключать новые районы динамично развивающегося города. В комплексной модернизации нуждается городская система водоотведения: существующая технологическая схема не обеспечивает в должной мере нормативный уровень очистки стоков.

Среди первоочередных мероприятий масштабной инвестиционной программы - строительство в Южно-Сахалинске нового водозабора «Южный» для бесперебойного снабжения водой развивающихся жилых районов и учреждений социальной инфраструктуры. Локальное водоснабжение ряда городских территорий будет объединено в единую централизованную сеть, что позволит значительно улучшить качество услуги и повысить ее надежность. Также концессионер планирует построить сети к микрорайону Уюн, где возводятся многоквартирные дома в рамках расширения административного центра Сахалинской области. В числе приоритетных задач инвестора масштабная замена и реконструкция ветхих канализационных сетей. Важной частью изменений станет внедрение цифровых технологий по управлению производственной деятельностью и создание удобных современных сервисов для потребителей.

Таким образом, к 2026 году концессионер планирует на 13,2% снизить аварийность на сетях, на 20,5 % сократить потери ресурса.

Также стороны подписали Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого концессионер обязуется принять на себя дебиторскую задолженность МКП «Городской водоканал» до 40 млн рублей и направить в ближайшие пять лет до 100 млн рублей на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также оказывать содействие в реализации социально-экономических программ региона.

Проект нацелен на выполнение целого ряда целей указа президента России: «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация», «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство».

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области:

– Вопрос надежного и бесперебойного водоснабжения областного центра крайне актуален. Физический износ оборудования и сетей приводит к частым прекращениям подачи воды. Это негативно сказывается на комфорте людей. Поэтому договоренности с «Росводоканалом» о модернизации системы водоснабжения имеют для нас принципиально важное значение. Инвестиционные средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов ЖКХ с учетом подключения новых домов. А бюджетные деньги можно будет использовать для реализации социальных проектов, у которых нет инвестиционной составляющей.

Олег Говорун, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления:

- Одной из приоритетных целей ВЭБ.РФ является улучшение качества жизни в городах. Городская коммунальная инфраструктура – важнейший сервис для населения. Качественная и бесперебойная работа централизованных систем водоснабжения и водоотведения - неотъемлемая часть любого современного города. ВЭБ.РФ участвовал в структурировании проекта на всех его этапах. При этом корпорация уделяет особое внимание соблюдению интересов населения, коллектива предприятия – оператора, весь основной состав которого останется на своих местах. Выступая в качестве финансового партнера проекта, мы обеспечим жителей Южно-Сахалинска качественными услугами при сохранении доступности тарифа.

Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал»:

- Завершен большой и серьезный этап работы, связанный с реализацией масштабного проекта для инфраструктурного развития Южно-Сахалинска. Это стало возможным благодаря слаженной работе команды «Росводоканала» и ВЭБ.РФ, а также твердой социально-ответственной позиции администрации Южно-Сахалинска, правительства области. Мы готовы реализовать комплексный подход к реализации поставленных задач, используя новые технологии, инновационные решения, цифровые сервисы и предложить жителям Южно-Сахалинска новое качество услуг водоснабжения и водоотведения, формировать новый тип отношений с муниципальной властью и жителями – на основе открытого диалога, ведения прозрачной деятельности, принятия социально-ориентированных решений.