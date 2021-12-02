В Омске пройдет Молодежный форум «Наука и технологии»

Форум состоится 6 декабря, его организатор - Российское общество «Знание» (@znanierussia), осуществляющее просветительскую работу в регионах, формирующее интеллектуальный контент, организующее бесплатные лекции и разнообразные мероприятия просветительской направленности.

Форум «Наука и технологии» – это акселератор из мастер-классов и дискуссионных площадок от ведущих специалистов в сфере науки, технологий, социальных коммуникаций, предпринимательства и представителей государственной власти.

Место: ТК Континент - исторический парк "Россия - Моя история" (конференц-зал)

Начало в 9:30 . Регистрация по ссылке: https://znanievdele.ru/omsk