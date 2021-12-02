В Омске резко выросла заболеваемость детей ОРВИ

Всплеск заболеваемости ОРВИ у детей увеличил сроки ожидание врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние недели в Омске резко выросла заболеваемость ОРВИ среди детей. Скачек заметили 15 ноября. Именно с этого момента родители стали активно вызывать врачей на дом. С 22 по 28 ноября в детские больницы поступило 18 092 вызова.

Как отметила замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец, это стало большим испытанием для системы здравоохранения. Вызов было так много, что участковым педиаторам приходилось посещать больных даже поздним вечером.

- Многие родители пугаются того, что в десять часов вечера раздается звонок в дверь и им говорят, что пришел педиатр. Огромная просьба, не бояться и открывать. Вызовов действительно так много, что иногда врачам приходится приходить поздним вечером, - отметила Кролевец.

Накануне в омских больницах развернули дополнительные койки для госпитализации детей с острыми респираторно вирусными заболеваниями. Сейчас развернуто 510 коек, 25% из которых свободны.