Рождественский полумарафон в Омске планируют в очном формате

Омичи смогут пробежать полумарафон в очном формате. Фото: официальная группа ВКонтакте СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН|SIM

В Омске открыли регистрацию на рождественский полумарафон. Это традиционный забег, проходящий в Омске 7 января, на новогодних праздниках. Из-за ограничений в 2020 году этот забег пришлось провести в онлайн-формате, но в этом году организаторы рассчитывают на очный забег. Осенью, несмотря на сдвиги в сроках из-за ковидных ограничений. Очно все же провели большой Сибирский марафон.

Сейчас организаторы уже начали подготовку к зимнему забегу и разрабатывают для участников новую программу. А вот трасса останется старой, она полностью повторит маршрут 2020 года.

- Уже утверждены нормативные документы, и все участники могут ознакомиться с Положением о проведении забега на нашем официальном сайте, разработан фирменный стиль события, изготавливаются памятная атрибутика и медали. Участников ждет трасса, опробованная ими в 2020 году. Мы продумываем для бегунов интересную, насыщенную программу и новые сервисы на трассе, - отметил директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.