Кандидаты без QR-кодов не смогут принять участие в выборах мэра Омска

ФОТО: Алена Сухинина

После недавнего заседания оперштаба с 1 декабря для посетителей органов власти ввели QR-коды. Попасть в здание мэрии, правительства или горсовета без него теперь нельзя. Собеседование с кандидатами на кресло градоначальника на следующей неделе пройдет как раз в здании горсовета. Поэтому члены выборной комиссии начали обзванивать кандидатов. Об этом рассказал предприниматель и владелец сети "Шаурмастер" Юрий Шиян.

- Только что позвонили из Комиссии и вежливо предупредили, что по указу Губернатора, с 1 декабря вход в государственные учреждения возможен только при наличии QR-кода и уточнили, есть ли код у меня, - написал в своем Телеграм-канале бизнесмен.

Беспокойство выборной комиссии Шиян расценил, как "желание избежать недоразумений в день проведения конкурса, чтобы избежать формальных отказов в участии" и добавил:

- QR-код у меня есть!

Добавим, что документы для участия в процедуре отбора кандидатов на пост мэра Омска подали около 30 человек. Имя главы города депутаты назовут 14 декабря.