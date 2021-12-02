Ночью в Омске полностью сгорел частный дом

О возгорании дома сообщил случайный прохожий. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Омской области

Один из омичей поздней ночью возвращался домой и стал свидетелем крупного пожара. Он заметил, как полыхает частный двухэтажный дом на улице 1-я Чередовая. Об увиденном он тут же сообщил в МЧС.

К моменту прибытия пожарных горел пристроенный к дому сарай и крыша. Огонь быстро распространялся и мог перейти на соседние дома. К счастью, этого удалось избежать. Локализовать пожар удалось только к 00:54, спустя час после поступления сигнала, а полностью потушили пожар лишь к утру в 5:22.

Тушить пожар пришлось всю ночь. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Омской области

Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 282 квадратных метра. Все, что было в доме, сгорело, от него остались только кирпичные стены. При тушении пожара работали 46 спасателей и 12 единиц специальной техники. В этом пожаре, к счастью, никто не пострадал.