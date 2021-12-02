В Омске ищут пострадавших от действий мошенников из финансовой пирамиды "Antares limited"

В последнее время в России активизировались онлайн-мошенники. Не составит труда нарваться на них при покупке или продаже товаров через интернет и, конечно, все ещё существуют финансовые пирамиды. Омская полиция разыскивает пострадавших от действий мошенников из "Antares limited".

Эта компания действовала не только онлайн. Они открыли сеть "консультационных центров" в нескольких регионах. Своим клиентам они предлагали вложиться в быстро растущую криптовалюту и получить лёгкую прибыль. Естественно, деньги они никому не выплачивали. Деятельностью пирамиды заинтересовались на федеральном уровне, сейчас её деятельность прекращена, ищут пострадавших.

Если вы знаете о работе фирмы в Омске или пострадали, передав деньги мошенникам, сообщите в полицию.