Омичка, которую не пустили в торговый центр без QR-кода, требует в суде 20 тысяч

Сейчас электронные сертификаты обязательны в каждом торговом центре города.

Продолжаются споры вокруг необходимости введения QR-кодов в Омске. На этот раз баталии перетекли в зал суда. Сибирячка подала в суд на руководство торгового центра из-за того, что ее не пустили за покупками.

Как сообщается на сайте Кировского районного суда, омичка дважды приходила в ТЦ "Октябрьский" - 6-го и 8-го ноября. И оба раза она не смогла предъявить QR-код. По какой причине, не сообщается. Однако на территорию торгового комплекса она пройти не смогла - не пустила охрана.

Судя по всему, омичка так оскорбилась, что сразу же пошла в суд. В своем иске к администрации торгового центра она требует 20 тысяч компенсацию морального вреда в размере. Отказ пропустить ее сибирячка считает незаконным.

Добавим, что QR-коды для посещения торговых центров ввели в Омске с 4 ноября. В первый же день горожане начали скандалить с охранниками. А в ТК "Триумф" произошла даже стычка секьюрити с недовольным клиентом без QR-кода.