Перед Новым годом в омских лесах срубят 30 тысяч елей

Некоторые из елок, срубленных в санитарных целях продадут омичам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Омских лесах станет на 30 тысяч хвойных деревьев меньше. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Ольга Шарапова. Она уточнила, что вырубку проведут в рамках традиционной санитарной рубки. Это значит, что деревья в любом случае срубили бы и утилизировали, но наиболее подходящие попробуют реализовать к Новому году. Это будут далеко не все ели.

Ежегодно омичи покупают около 20 тысяч живых елей и большинство из них, по словам Шараповой, продавцы привозят из соседних регионов.

- 80% новогодних сосен и елей привозятся из близлежащих областей - из Челябинской и Курганской областей. Омская область может заготовить только 30 тыс. деревьев , поскольку это не целенаправленная заготовка, это уход за лесами, уборка нежелательной растительности, - уточнила Ольга Шарапова.

Вырубку проводят практически во всех районах области и первыми покупателями становятся сельские жители, но и омичи могут купить ель или сосну в любом из лесхозов. Там цена ели будет варьироваться от 200 до 400 рублей, в то время как на елочных базарах, которые начали работу с 1 декабря, цена сосны начинается от 400 рублей, а цены на другие виды хвойных значительно выше.