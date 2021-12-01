В Омске детский сад на 1-й Станционной достроят в декабре

В Омске почти закончили строительство нового детсада. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске активно строятся новые детские сады в рамках нацпроекта «Демография». Одним из таких объектов, который уже подходит к завершению, стал детский сад на улице 1-я Станционная. Сейчас там завершает основные работы компания «ИГК-Транс», контракт с которой подписали в сентябре 2020 года. За качеством и сроками работ следят специалисты мэрии. По их оценкам, сдать садик должны в срок.

- В настоящее время подрядной организацией выполнены основные строительно-монтажные работы, заканчиваются работы по устройству слаботочных сетей, монтажу электрики, установке оборудования, организации дорожного движения, установке малых архитектурных форм. Ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения планируется в декабре 2021 года, - отметил Консультант отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного назначения Анна Даминова.

Отметим, что помимо садика на Станционной в рамках нацпроекта строятся еще 5 в разных районах города. В разной степени готовности сейчас находятся садики на улице Светловская, в микрорайоне Прибрежный, в поселке Биофабрика, на улице Тюленина и в поселке Большие поля.